Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (27.03.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jose Asumendi von J.P. Morgan:Jose Asumendi, Aktienanalyst von J.P. Morgan, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Branchenveranstaltung sein Kursziel für die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Der Analyst habe seine operativen Ergebnisprognosen (EBIT) für das Kerngeschäft des Konzerns reduziert. Das Margenpotenzial für eine steigende Bewertung des Wertpapiers fehle, so Asumendi.Der Aktienanalyst von J.P. Morgan, Jose Asumendi, hat das Kursziel für die BMW-Aktie von 93,00 auf 90,00 Euro gesenkt und sein "neutral"-Votum bestätigt. (Analyse vom 27.03.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:82,73 EUR -1,14% (27.03.2017, 12:44)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:82,829 EUR -0,99% (27.03.2017, 12:58)