ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (28.07.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die BMW-Aktie habe zuletzt deutlich an Fahrkraft verloren. Einen wichtigen Unglücksbringer stelle vor allem das Abwärtsgap vom Wochenbeginn (81,19 EUR zu 80,15 EUR) dar. Dieser kündige nun magere Zeiten an, denn mit dem Bruch der Nackenlinie bei rund 81 EUR sei ein Doppeltopp abgeschlossen worden. Die Projektion der Formationshöhe nach Süden ergebe ein kalkulatorisches Kursziel von rund 71 EUR.Die Bedeutung des beschriebenen Breaks werde zusätzlich durch das Abgleiten unter das 38,2%-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses von Juli 2016 bis Anfang Januar 2017 (81,01 EUR) unterstrichen. Auch höhere Zeitebenen würden die derzeit schwierige Ausgangslage dokumentieren. So liege im Wochenbereich ein sog. bearish engulfing vor. Perspektivisch reiche das aufgezeigte Abschlagspotenzial aus, um die Kreuzunterstützung aus dem Tief vom September 2016 (72,03 EUR) und dem ehemaligen Abwärtstrend seit dem Frühjahr 2015 (akt. bei 71,38 EUR) auszuloten. Wollten die Bullen zurück auf die Pole Position, müsste dass o. g. Gap geschlossen bzw. die Nackenlinie der oberen Umkehr bei rund 81 EUR zurückerobert werden. Deshalb sei dieses Level als Absicherung für neue Shortpositionen prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.07.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:77,69 EUR -1,03% (28.07.2017, 09:58)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:77,691 EUR -0,46% (28.07.2017, 10:11)