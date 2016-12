Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (20.12.2016/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Die Luft ist ein bisschen raus - AktienanalyseSkeptisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Die BMW-Aktie sei nach oben ausgebrochen und habe ein charttechnisches Kaufsignal geliefert. Die Situation bei BMW sei aber laut dem Aktienprofi nicht ganz so positiv. Das nächste Jahr werde für BMW durchaus schwierig sein. Die Frage sei nämlich, wie es in China weiter gehe. Es habe schon erste Anzeichen gegeben, dass sich der Markt dort (für BMW ein sehr wichtiger Markt) etwas abkühle. Was die Elektroautos betreffe, erwarte BMW keine großartige Entwicklung. Man müsse erst mal viel investieren.Vor diesem Hintergrund könnte es nach Ansicht des Börsenexperten für die BMW-Aktie schwierig sein, das aktuell hohe Niveau zu halten. Zudem habe es zuletzt eine Herabstufung der BMW-Aktie von Morgan Stanley gegeben.Die Luft für die BMW-Aktie ist wohl ein bisschen raus, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.12.2016)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:90,03 EUR -0,09% (20.12.2016, 16:20)