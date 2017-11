ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (07.11.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autokonzerns BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) charttechnisch unter die Lupe.Mit der BMW-Aktie sei im bisherigen Jahresverlauf 2017 kein Staat zu machen gewesen. Die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 87,26 EUR) sorge zuletzt aber für einen Silberstreif. Aus charttechnischer Sicht bedürfe es allerdings eines Spurts über die letzten beiden Verlaufshochs bei gut 91 EUR, um endgültig in die Erfolgsspur zurückzukehren. Gelinge dieses Unterfangen, wäre die gesamte Kursentwicklung des letzten Jahres als seitliche Schiebezone zu interpretieren. Perspektivisch würde ein abgeschlossenes Konsolidierungsmuster sogar auf wieder dreistellige Notierungen schließen lassen. Auf dem Weg dorthin gelte es jedoch zunächst die Abwärtskurslücke vom Jahresauftakt 2016 (obere Gapkante bei 97,10 EUR) zu schließen.Hilfreich sei derzeit auch der Blick auf die quantitativen Indikatoren. Sowohl der RSI als auch der MACD hätten ihrerseits bereits Konsolidierungen abgeschlossen, was wiederum "Vorlaufcharakter" für die äquivalente Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf besitzen könnte. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich der o.g. gleitende Durchschnitt an, denn ein Rebreak der 200-Wochen-Linie würde dem Ausbruchsszenario doch einen herben Dämpfer versetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.11.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:88,23 EUR -1,93% (07.11.2017, 09:42)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:88,091 EUR -2,39% (07.11.2017, 09:57)