ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (18.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Fortsetzung der Seitwärtsbewegung durchaus möglich - ChartanalyseDie Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) kam auf Jahressicht nicht wirklich vom Fleck, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung sei durchaus denkbar. Trotz aller Branchen-Probleme habe die BMW Group nach eigenen Angaben mit insgesamt 604.629 ausgelieferten BMW, MINI und Rolls-Royce Fahrzeugen ihr bestes erstes Quartal aller Zeiten verzeichnet. Dies entspreche einer Steigerung von 3 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum und sei das erste Mal, dass das Unternehmen zu diesem frühen Zeitpunkt eines Jahres bereits mehr als 600.000 Fahrzeuge verkauft habe. "Wir freuen uns auch über die weltweit steigende Kundennachfrage nach unseren elektrifizierten Fahrzeugen, deren Absatz in diesem rapide wachsenden Bereich in den ersten drei Monaten des Jahres um 38,3 Prozent zulegte", sei Vertriebsvorstand Pieter Nota per Pressemitteilung zitiert worden.Im Januar sei die Aktie von BMW auf das bis heute gültige Jahreshoch von 97,50 Euro geklettert. Danach allerdings sei es ziemlich rasch Richtung Süden gegangen - die Autoaktie habe sich einer recht scharfen Korrektur unterziehen müssen. Anfang März habe das Papier von BMW nur noch bei 81,82 Euro notiert, wo auch das aktuelle Jahrestief markiert worden sei. In den vergangenen Wochen aber habe sich die Aktie wieder erholen und bis in die Kursregion bei 90 Euro vordringen können. Das aktuelle Monatshoch liege bei 91,59 Euro, das Kurstief im April liege bei 86,62 Euro. Unterstützend könnte auch die 200-Tage-Linie wirken. Der gleitende Durchschnitt verläuft gegenwärtig bei 85,60 Euro, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:90,34 EUR -0,96% (18.04.2018, 14:01)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:90,28 EUR -1,12% (18.04.2018, 14:16)