ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (17.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Bester Jahresstart aller Zeiten! AktienanalyseDie BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) verzeichnete ihren besten Jahresstart aller Zeiten und knüpfte nahtlos ans sechste aufeinander folgende Rekordjahr an, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bereits im vergangenen Jahr habe der Münchener Premium-Hersteller mit über einer Million abgesetzter Einheiten einen neuen Rekord gemeldet. Die Zahl der Auslieferungen habe im Januar in allen Regionen zugelegt. Mit den drei Premium-Marken BMW, Mini und Rolls-Royce habe der Konzern weltweit 163.288 Fahrzeuge abgesetzt, das seien 6,8 Prozent mehr als im Januar vor einem Jahr gewesen. Der Absatz der Marke BMW habe dabei auf Jahressicht um 7,2 Prozent zugenommen. Für weiteren Schwung könnte der bevorstehende Marktstart des neuen BMW 5er sorgen, dessen Auslieferung Mitte Februar beginnen solle. Bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieb sei die Nachfrage sogar um 116 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen.Charttechnisch befinde sich die BMW-Aktie seit Juli in einer steigenden Tendenz, die aktuell zwischen 83,30 und 97,30 Euro beschrieben werden könne. Nachdem die Notierungen im Januar mit 91,76 Euro den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht hätten, habe die BMW-Aktie mit einem Tief bei 82,47 Euro an die Unterseite des Anfang Februar zuletzt bestätigten Trendkanals konsolidiert. Dieses Tief sollten die Notierungen nun aber nicht mehr unterschreiten.Wichtig für den weiteren Anstieg wäre ebenso der Ausbruch aus der Tendenz mit zuletzt fallenden Hochs, die mit einer abwärts gerichteten Gerade um 87 Euro dargestellt werden könne. Gelinge das, so könnte sich in einem freundlichen Marktumfeld weiteres Potenzial für die BMW-Aktie bis zum Hoch von Ende 2015 um 105 Euro ergeben. Am 21. März legt BMW dann seinen Jahresabschluss vor, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.02.2017)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:84,58 EUR -1,02% (17.02.2017, 11:09)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:84,489 EUR -1,23% (17.02.2017, 11:24)