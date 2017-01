Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2016 ist für die deutsche Wirtschaft ein phantastisches geworden, so die Analysten der Nord LB.



Die Wirtschaft sei um 1,9% gewachsen. Dies reflektiere sich auch in einer hohen Beschäftigung und einem geringen Verschuldungswachstum. Die aktuellen Konjunkturindikatoren würden auch einen sehr guten Start in das neue Jahr versprechen. In 2017 würden jedoch erhebliche Unsicherheiten drohen, die die Wiederholung dieses Erfolges schwer machen würden. Europäische Wahlen würden über die Zukunft der Europäischen Union entscheiden und der neue amerikanische Präsident dürfte auch eher für mehr Verunsicherung sorgen. Das laufende Jahr sei auch das entscheidende für den Brexit, auch dies werde nicht spurlos an der Wirtschaft vorbeigehen. (12.01.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.