Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft hat sich bis zum Jahresende als sehr widerstandsfähig erwiesen, so die Analysten der NORD LB.



Trotz des Lockdowns habe das reale Bruttoinlandsprodukt sogar leicht um 0,1% zum Vorquartal zugelegt. Ein erneutes Abtauchen in die Rezession sei somit abgewendet, allerdings würden die Belastungen des Lockdowns im ersten Quartal nicht mehr vollständig zu kompensieren sein. Nach einem Rückgang des BIP in Q1 sei aber eine beschleunigte Erholung wahrscheinlich, die Analysten der NORD LB würden ein BIP-Wachstum von 3,5% für 2021 erwarten. Alle Anstrengungen seien nun auf eine erfolgreiche und schnelle Impfkampagne auszurichten. Dies sei und bleibe der entscheidende Faktor im Kampf gegen die Pandemie und für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung von der Coronakrise. (29.01.2021/ac/a/m)



