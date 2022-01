Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

28,805 EUR +0,72% (31.01.2022, 08:51)



Australian Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

46,35 AUD -1,21% (31.01.2022, 06:10)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



Australian Stock Exchange-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



NASDAQ OTC-Symbol BHP Group-Aktie:

BHPLF



Kurzprofil BHP Group Ltd.:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPLF) ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern. BHP gewinnt und verarbeitet Mineralien, Erdöl und Erdgas und betreibt ihre Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar.



Die BHP Gruppe ist in einer dualen Struktur mit zwei Dachfirmen organisiert (BHP Group Limited, Australien, und BHP Group Plc, UK), die eine wirtschaftliche Einheit mit einer gemeinsamen Unternehmensführung bilden. (31.01.2022/ac/a/a)



Über viele Jahre hinweg hätten die Anteile des Rohstoff-Riesen BHP zu einem festen Bestandteil des EURO STOXX 50 und dem britischen FTSE 100 gezählt. Doch die Tage im europäischen Leitindex seien nun gezählt, da die Aktie nur noch in Australien gelistet sei. Von heute an werde der Essilor-Luxottica im Stoxx 50 zu finden sein.Im FTSE 100 (Footsie) werde BHP zugleich durch Airtel Africa ersetzt. Änderungen gebe es auch bei Shell, denn dessen alleiniger Unternehmenssitz sei nun London. Daher sei der Namen des Ölkonzerns bereits von Royal Dutch Shell auf Shell geändert worden. Als Folge der Zusammenlegung seiner beiden Aktiengattungen A und B werde ab diesem Montag Shell dann mit der neuen Isin GB00BP6MXD84 gehandelt. Nach Unilever im November 2020 hätten damit zwei weitere große Konzerne ihre Börsenstruktur vereinfacht.Wichtig seien solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (etwa physisch replizierende ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.Die Vereinfachung der Börsenstruktur und die Folgen für die Indexzugehörigkeit bei BHP seien schon länger bekannt. Die Entscheidung sei indes von der Mehrheit der Experten als sinnvoll bezeichnet worden. Die günstig bewertete Aktie habe sich zuletzt stark entwickelt. Die Aussichten für das Mitglied im Langfristigen Musterdepot würden gut bleiben.