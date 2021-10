London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

1.973,80 GBp -1,73% (20.10.2021, 10:38)



ISIN BHP Group-Aktie:

GB00BH0P3Z91



WKN BHP Group-Aktie:

A2N9WV



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Group plc:



Die BHP Gruppe (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPBF) ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern. BHP gewinnt und verarbeitet Mineralien, Erdöl und Erdgas und betreibt ihre Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar.



Die BHP Gruppe ist in einer dualen Struktur mit zwei Dachfirmen organisiert (BHP Group Limited, Australien, und BHP Group Plc, UK), die eine wirtschaftliche Einheit mit einer gemeinsamen Unternehmensführung bilden. (20.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPBF).Die Rohstoffproduktion des BHP-Konzerns sei in Q1 2021/22 (30.09.) um 5% y/y rückläufig gewesen. Die für den Konzern relevanten Rohstoffpreise (Periodendurchschnittswerte) seien in Q3 2021 hingegen überwiegend deutlich gestiegen (q/q und y/y). Jedoch sei der Preis für Eisenerz (wichtigster Rohstoff des BHP-Konzerns) in Q3 rückläufig gewesen (-14% q/q). Zudem habe dieser in den letzten Wochen weiter korrigiert (liege folglich unter dem Q3-Niveau). Die Produktions- und Kostenziele für das Geschäftsjahr 2021/22 (30.06.) seien im Rahmen des Q1-Berichts wiederholt worden. Die Konjunktur-Frühindikatorenindices hätten sich zuletzt für die drei weltweit größten Volkswirtschaften (USA, China, Japan) verschlechtert (September vs. August). Die Samarco-Thematik sei nach wie vor nicht gelöst.Diermeier habe seine Schätzungen mehrheitlich angepasst (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2021/22e: 3,69 (alt: 3,64) USD; DPS 2021/22e: unverändert 2,50 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2022/23e: 3,11 (alt: 3,27) USD; DPS 2022/23e: unverändert 2,20 USD). Er rechne nach wie vor mit einem Ergebnisrückgang (EPS 2022/23e vs. EPS 2021/22e).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% bestätigt Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die BHP Group-Aktie. Das Kursziel werde von 22 GBP auf 20 GBP gekappt. (Analyse vom 20.10.2021)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Group-Aktie:23,55 EUR -1,67% (20.10.2021, 10:36)