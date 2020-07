Xetra-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

Kurzprofil BHP Group:



BHP Group plc (vorher: BHP Billiton plc) (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (20.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) unter die Lupe.Nachdem sich die Aktie des britisch-australischen Bergbauriesen BHP Group im Zuge des Corona-Crashs knapp halbiert habe, habe eine beeindruckende Erholungs-Rally eingesetzt, bei der fast sämtliche Verluste wieder hätten aufgeholt werden können. Und im heutigen Handel erhalte der Kurs zusätzlichen Rückenwind.So sei bekannt geworden, dass der Norwegische Staatsfonds seine Beteiligung an der Dividendenperle (Rendite: 5,6 Prozent) von zuletzt 4,06 auf nun 5,01 Prozent erhöht habe. Die Entscheidung des weltgrößten Fonds könnte zahlreiche Investoren dazu veranlassen, es den in den vergangenen Jahren stets sehr erfolgreichen Vermögensverwaltern gleichzutun.Die Norweger würden offenbar darauf setzen, dass die zahlreichen Konjunkturprogramme rund um den Globus die Nachfrage (und damit auch die Preise) nach Eisenerz, Kupfer & Co ankurbeln würden. Davon dürfte der hervorragend aufgestellte Rohstoff-Gigant BHP in erheblichem Umfang profitieren.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Aktie von BHP zuversichtlich gestimmt. Anleger können weiterhin bei der Dividendenperle zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 15,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BHP Group-Aktie: