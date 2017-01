Ebenfalls negativ auf den Barometerwert wirkt, dass die Margen der Finanzierer im Vergleich zum Vorquartal gesunken sind. Diese bewegen sich derzeit wieder nahe am tiefsten Stand der letzten beiden Jahre - sowohl bei der Finanzierung von Projektentwicklungen als auch von Bestandsimmobilien. Bei Projektentwicklungen sank die Durchschnittsmarge (über alle Nutzungsarten) von 194 Basispunkten im Vorquartal auf 181 Basispunkte. Bei Bestandsfinanzierungen ging die Marge von 140 auf 135 Basispunkte zurück. "Den Hauptgrund für die sinkenden Margen sehen wir im nach wie vor starken Wettbewerb der Finanzierer untereinander", kommentiert Manuel Köppel, CFO der BF.direkt AG.



BF.direkt und bulwiengesa haben das Barometer in Q1/2017 weiter optimiert. Anstatt der bisherigen Darstellung der Margen als Status-quo-Werte zum Stichtag werden fortan die durchschnittlichen Margen, LTVs (Loan-to-Value) und LTC (Loan-to-Cost) im Zeitablauf dargestellt. Zudem werden die Aktivitäten der Finanzierer nach Nutzungsarten ausführlicher dargestellt: So wird ergänzend ersichtlich, welcher Anteil der Finanzierer in welchem (Nutzungsarten-) Segment tätig ist.



Zur Methodik



Zur Ermittlung des BF.Quartalsbarometers wurden insgesamt über 120 Experten befragt, die größtenteils direkt mit der Vergabe von Krediten an Immobilienunternehmen betraut sind. Das Panel besteht aus Vertretern unterschiedlicher Bankentypen. Der Wert des BF.Quartalsbarometers setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen des Fragebogens zusammen. Zu den analysierten Komponenten gehören die Einschätzung zur Veränderung der Finanzierungsbedingungen, der Entwicklung des Neugeschäfts, der Höhe der gewährten Kredittranchen, der Risikobereitschaft der Finanzierung nach Assetklassen, der Höhe der LTV-/LTC-Werte, der Entwicklung der Margen, der Bedeutung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten und der Entwicklung der Liquiditätskosten.



Das Quartalsbarometer für das Q1/2017 kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.bf-direkt.de/unternehmen/quartalsbarometer/







