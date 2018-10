XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

57,70 EUR 0,00% (15.10.2018, 11:52)



Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

57,75 EUR -0,86% (15.10.2018, 12:14)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

65,95 CHF -0,08% (15.10.2018, 12:02)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (15.10.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF).BB Biotech habe gemäß vorläufiger Zahlen in Q3/2018 einen Gewinn nach Steuern (Periodenergebnis) von 242 (Vj.: 365) Mio. CHF verzeichnet. Ursächlich hierfür sei ein Nettogewinn aus Wertschriften gewesen, was den wesentlichen Treiber der Geschäftsentwicklung darstelle. In den ersten neun Monaten 2018 sei damit nun ein positives Periodenergebnis verbucht worden (172 (Vj.: 843) Mio. CHF), nachdem zum Halbjahr noch ein Verlust (-70 Mio. CHF) ausgewiesen worden sei.Insgesamt falle das Beteiligungsergebnis im laufenden Turnus dennoch schwächer aus als im Vorjahreszeitraum (insbesondere Nettoverlust aus Wertschriften in Q2/2018). Insgesamt befinde sich BB Biotech damit aber weitgehend im Rahmen der Analystenprognosen für das Gesamtjahr.Zuletzt habe auch die BB Biotech-Aktie in einem schwachen Markt unter Druck gestanden (1 Monat: -6,9%). Seit Jahresanfang sei aber ein solider Anstieg von 3,6% verzeichnet worden.Die übergeordneten Treiber für die langfristige Entwicklung der Branche (teilweise erhebliche Forschungserfolge; Entwicklung neuartiger Therapien; verbesserte Behandlungserfolge) sehe Weininger unverändert als intakt an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: