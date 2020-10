Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

60,50 EUR -0,17% (05.10.2020, 14:04)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

65,25 CHF -0,31% (05.10.2020, 14:11)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (05.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.MyoKardia, die unter den Beteiligungen der Schweizer BB Biotech mit einer Gewichtung von 2,8 Prozent (Stand: 30. Juni 2020) bislang den 13. Platz eingenommen habe, verzeichne am heutigen Montag einen kräftigen Kurssprung. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es knapp 56 Prozent nach oben auf 187,00 Euro. Grund für den Kurssprung sei die Meldung, dass das Pharma-Unternehmen Bristol-Myers Squibb das US-Biotech-Unternehmen übernehmen wolle.Bristol-Myers Squibb zahle 13,1 Milliarden Dollar oder 225,00 Dollar je Aktie in bar. Am Freitag sei das Papier mit einem Kurs von 139,60 Dollar je Anteilschein aus dem US-Handel gegangen. Die Transaktion solle noch im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. MyoKardia habe sich auf die Forschung und Entwicklung von gezielten Therapien zur Behandlung schwerer Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert.Durch die Transaktion erhalte Bristol-Myers Squibb unter anderem Zugang zu Mavacamten, ein potenzielles first-in-class Arzneimittel zur Behandlung von hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie (HCM). Es handle sich dabei um eine genetisch bedingte chronische Erkrankung des Herzmuskels. Sie zeichne sich durch eine hohe Morbidität aus.Für Mavacamten zur Behandlung von HCM solle bei der US-Gesundheitsbehörde FDA voraussichtlich im ersten Quartal 2021 der Zulassungsantrag eingereicht werden. Bristol-Myers Squibb sehe aber noch eine Vielzahl weiterer potenzieller Indikationen für Mavacamten. Das Unternehmen wolle hier das volle Potenzial ausschöpfen. Zudem habe MyoKardia noch eine Vielzahl weiterer hochinteressanter Projekte in der Pipeline.Die Aktie von BB Biotech könne von der Meldung bislang allerdings nicht profitieren. Das Papier liege am frühen Nachmittag 0,3 Prozent im Minus. Mache MyoKardia tatsächlich noch 2,8 Prozent am Portfolio von BB Biotech aus, müsste sich der Kurssprung von MyoKardia eigentlich mit einem Plus von mehr als einem Prozent bemerkbar machen.BB Biotech bleibt ein Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link