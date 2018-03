SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.







Schaffhausen (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktie: Generalversammlung hat sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen - AktiennewsAn der ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) vom Dienstag haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Aktionäre stimmten einer Dividende von CHF 3.30 pro Aktie zu. Die Auszahlung erfolgt am 19. März 2018 mit Record Date vom 16. März 2018 und Ex-Dividenden-Datum vom 15. März 2018.Die Aktionäre haben die bisherigen Verwaltungsräte Dr. Erich Hunziker, Präsident, Dr. Clive Meanwell und Prof. Dr. Dr. Klaus Strein für eine weitere einjährige Amtsdauer wiedergewählt. (Pressemitteilung vom 13.03.2018)XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:59,80 EUR -1,32% (13.03.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:60,15 EUR +0,25% (14.03.2018, 08:44)