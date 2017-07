Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

53,50 EUR -0,73% (21.07.2017, 22:25)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (23.07.2017/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) von 56 auf 58 Euro.Die Beteiligungsgesellschaft habe in Q2 aufgrund eines erneuten Nettogewinns aus Wertschriften eine Verbesserung des Periodenergebnisses verzeichnet, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Für 2017 erwarte BB Biotech weiterhin erfolgreiche Produktzulassungen und wichtige Meilensteindaten bei seinen Portfoliobeteiligungen. Mit Blick auf die Therapien der Portfoliounternehmen, die sich durch einen hohen medizinischen Bedarf und Investitionen auszeichnen würden, bleibe BB Biotech gut positioniert, um den vorherrschenden Unsicherheiten infolge der Debatte in den USA um das Gesundheitsgesetz zu begegnen. Weininger habe seine EPS-Prognosen erhöht.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die BB Biotech-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 56 auf 58 Euro angehoben. (Analyse vom 21.07.2017)XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:53,61 EUR -0,98% (21.07.2017, 17:35)