Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (16.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Anna-Joy Kühlwein, Investmentanalystin von der LBBW:Anna-Joy Kühlwein, Investmentanalystin der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).BBVA habe 2017 zwar eine Wertberichtigung von 1,1 Mrd. EUR auf ihre strategische Beteiligung an Telefónica hinnehmen müssen, die Geschäfte seien jedoch ausnahmslos gut gelaufen. In allen Regionen sei Wachstum erzielt worden. Insbesondere BBVA's Hauptertragsquelle Mexiko habe mit einem Gewinnzuwachs von fast 10% eine starke Performance abgeliefert. Des Weiteren verfüge die mexikanische Tochter über die beste Effizienz im mexikanischen Bankenmarkt. Die Türkei habe von einem hohen Wirtschaftswachstum profitiert. Das Kreditwachstum in türkischer Währung sei zweistellig geblieben. Wechselkursverluste seien jedoch auch 2017 ein Thema gewesen. Der kräftige Gewinnzuwachs in der Türkei sei dadurch sichtbar geschmälert worden.Für den Heimatmarkt erwarte BBVA eine Stabilisierung der Kreditbücher, nach nur noch einem leichten Rückgang 2017. Die Kreditqualität folge weiterhin einen positiven Trend. Die Quote der notleidenden Kredite in Spanien habe mit 5,2% deutlich unter dem Sektordurchschnitt von 8,1% gelegen. Die Verluste im spanischen Immobiliengeschäft hätten sich allerdings hartnäckig gehalten. Das Engagement in diesem Bereich sei jedoch sichtbar reduziert worden. Ein Großteil werde zudem im 1. Halbjahr 2018 an einen Investor ausgelagert, sodass BBVA dieses Kapitel nach eigenen Angaben abschließen könne. Die Spanier würden die Digitalisierung der Bank zudem in großen Schritten vorantreiben.Ein Multiplikatorenvergleich von BBVA mit einer Gruppe vergleichbarer, europäischer Bankkonzerne deute u.a. auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses auf eine weitgehend faire Bewertung der BBVA-Aktie hin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link