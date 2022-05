Börsenplätze BAUER-Aktie:



Kurzprofil BAUER AG:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.



Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotenzial aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf innovative Produkte und Services und agiert mit mehreren Geschäftsbereichen und Tochterfirmen als Dienstleister in den Bereichen Bohrdienstleistungen und Brunnenbau, Umwelttechnik, Pflanzenkläranlagen, Bergbau und Sanierung..



Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas.



Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bauer.de. (12.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bau- und Maschinenbaukonzerns BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF).BAUER habe heute die Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt.Der Konzernumsatz habe sich um knapp 20% yoy auf 364,5 Mio. Euro (MONe: 352,0 Mio. Euro) erhöht, was vor allem auf eine starke Nachfrage im Segment Maschinen zurückzuführen sei. Hier hätten die Erlöse ausgehend von der Corona-bedingt schwachen Vorjahresbasis (Q1/21: -16,5% yoy) und trotz anhaltender Einschränkungen in China um 48,6% yoy auf 136,5 Mio. Euro zugelegt. Im Segment Bau sei der Umsatz aufgrund eines in den Auslandsmärkten verhaltenen Auftakts weniger dynamisch um 10,7% yoy auf 174,6 Mio. Euro gestiegen. Der Bereich Resources habe sich mit Erlösen von 52,8 Mio. Euro (-0,2% yoy) stabil auf Vorjahresniveau gezeigt.Der Auftragseingang habe angesichts des robusten Vorjahreswerts nur unterproportional um 3,1% yoy auf 532,0 Mio. Euro zugelegt, mit einer Book-to-Bill-Ratio von 1,46x lägen nach Q1 aber unternehmensseitig alle Voraussetzungen für ein Anhalten des Wachstumstrends vor. Allerdings habe BAUER im ersten Quartal keine Materialengpässe in der Produktion verzeichnet, während sich die Situation insbesondere ab H2 derzeit sehr unsicher darstelle. Aufgrund dessen seien auch die Materialvorräte weiter erhöht worden.Die stark gestiegenen Rohstoffpreise hätten sich in einer spürbar verschlechterten Rohertragsmarge von 52,8% bemerkbar gemacht (-340 BP yoy). Da jedoch die übrigen OPEX deutlich unterproportional zugenommen hätten, habe BAUER ein Konzern-EBIT in Höhe von 4,1 Mio. Euro (MONe: 2,8 Mio. Euro; Vj.: 1,8 Mio. Euro) erzielt. Während das Bausegment in Q1 wie erwartet noch keinen positiven Beitrag habe leisten können (-2,6 Mio. Euro), habe vor allem das erstmals seit Q4/20 wieder negative EBIT im Segment Resources (-1,3 Mio. Euro) überrascht, strukturelle Probleme gebe es laut Vorstand aber nicht.Erfolgreich überkompensiert worden seien die Defizite vom Segment Maschinen, das mit einem EBIT von 9,0 Mio. Euro bzw. einer Marge von 6,6% nicht nur das Vorjahreslevel (0,6%) signifikant übertroffen habe, sondern margenseitig exakt das Vor-Corona-Niveau erreicht habe. Basis dessen seien ein sehr vorteilhafter Produktmix und starke Absätze in Europa und den USA.Q1 sei in Summe erfolgreich verlaufen, der Lackmustest stehe nun aber vor allem in Q2 und Q3 bevor.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher das Rating "halten" mit einem neuen Kursziel von 11,00 Euro (zuvor: 11,50 Euro), sieht bei einer Beruhigung des Marktumfelds aber viel Potenzial für die weiterhin signifikant unter Buchwert (KBV: 0,5x) notierende Aktie. (Analyse vom 12.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link