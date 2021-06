ISIN BAUER-Aktie:

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.



Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf innovative Produkte und Services und agiert mit mehreren Geschäftsbereichen und Tochterfirmen als Dienstleister in den Bereichen Bohrdienstleistungen und Brunnenbau, Umwelttechnik, Pflanzenkläranlagen, Bergbau und Sanierung..



Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas.



Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2020 mit etwa 11.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (08.06.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie des Bau- und Maschinenbaukonzerns BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF).BAUER habe die Einzelheiten zur Bezugsrechts-Kapitalerhöhung bekannt gegeben (u.a. Bezugsverhältnis: 13 zu 5; Bezugspreis: 10,50 Euro je neuer Aktie; bis zu 7.247.715 neue Aktien gewinnberechtigt ab 01.01.2021; Bezugsfrist: 08.06. bis 21.06.2021, kein Bezugsrechtehandel). Die zweitgrößte Aktionärin der BAUER AG, die Doblinger Beteiligung GmbH (19,84%), habe sich dabei verpflichtet, ihr Bezugsrecht vollumfänglich auszuüben und darüber hinaus neue Aktien zu werben (die nicht bezogen worden seien), so dass nach der Kapitalmaßnahme die Doblinger Beteiligung GmbH mit maximal 30% minus einer Aktie an der BAUER AG beteiligt sein werde. Die Platzierung von nicht bezogenen neuen Aktien bei Investoren sei nicht geplant. Die Kapitalmaßnahme habe das Potenzial, die Nettofinanzverschuldung des BAUER-Konzerns um gut 75 Mio. Euro zu reduzieren (Nettofinanzverschuldung per 31.03.2021: 586 Mio. Euro). Sollten nur die "Festzeichner" von ihren Rechten Gebrauch machen bzw. ihren Verpflichtungen nachkommen (bedeute: 4.368.670 neue Aktien), belaufe sich die Reduzierung der Nettofinanzverschuldung auf knapp 46 Mio. Euro. Die Analystenprognosen hätten vorerst Bestand.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% lautet das Rating für die BAUER-Aktie (Hinweis: heute (08.06.) ex Bezugsrecht) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 13,50 Euro belassen. (Analyse vom 08.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BAUER-Aktie:12,72 EUR -2,15% (08.06.2021, 15:10)Tradegate-Aktienkurs BAUER-Aktie:12,70 EUR -2,76% (08.06.2021, 15:29)