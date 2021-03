Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,63 EUR +1,33% (01.03.2021, 11:11)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,50 EUR +1,14% (01.03.2021, 10:56)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 63 auf 66 Euro.Der Ludwigshafener Konzern habe bereits am 20. Januar vorläufige Eckdaten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 veröffentlicht, die teilweise deutlich über den bis dahin gültigen Managementprognosen gelegen hätten und auch den Konsens der Analystenschätzungen übertroffen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Diese Angaben seien nun mit der Vorlage des Geschäftsberichts bestätigt worden, so dass das Zahlenwerk kaum noch Überraschungen bereitgehalten habe. Positiv sei bawer anzumerken, dass trotz rückläufiger Gewinngrößen die Dividende auf dem Vorjahresniveau bleiben solle. In seinem Ausblick für 2021 zeige sich das Management zwar optimistisch, könne jedoch den hohen Erwartungen der Börsianer nicht ganz gerecht werden. Strauß habe seine Schätzungen überarbeitet und leiten daraus eine weitere leichte Anhebung seine Kursziels von 63 auf 66 Euro ab.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die BASF-Aktie. (Analyse vom 01.03.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BASF SE": Keine vorhanden.Börsenplätze BASF-Aktie: