BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Konzern habe bei einer Investorenkonferenz mit ehrgeizigen Zielen aufhorchen lassen. Die Ankündigungen von BASF hätten den Großteil der Analysten überzeugen können, die sich nun mit neuen Kommentaren überwiegend bullish zum DAX-Titel äußern würden. So habe etwa die Deutsche Bank ihr Rating für die BASF-Aktie mit "Buy" bekräftigt.Den fairen Wert habe Analyst Tim Jones weiterhin auf 92 Euro beziffert. Dieses Ziel liege knapp 40 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Die DZ Bank habe das Votum für die BASF-Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 85 Euro belassen. Analyst Peter Spengler habe erklärt, die Megatrends "Wohlstand in Schwellenländern" und "weltweiter demografischer Wandel" hätten das Geschäft mit Klinischer Ernährung getrieben. Dieses sei bei dem Chemiekonzern BASF ein wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette. Auch ansonsten sei BASF bereits gut aufgestellt. Die jüngst vorgenommenen Veräußerungen von Unternehmensteilen hätten die Bilanz verbessert und die Zyklizität in Bezug auf Öl- und Gaspreise sowie das gesamtwirtschaftliche Wachstum reduziert.Die Baader Bank habe ihr Rating mit "Buy" und das Kursziel mit 85 Euro bestätigt. Im Fokus hätten ein neues Werk im chinesischen Zhanjiang sowie die Batteriematerial-Sparte gestanden, so Analyst Markus Mayer. Sein Gesamteindruck, was das Wachstum in China und das Geschäft mit der Elektromobilität betreffe, sei kurz- und langfristig positiv.DER AKTIONÄR sehe für die BASF-Aktie mittel- bis langfristig ebenfalls noch reichlich Potenzial.Dividendenjäger können bei der BASF-Aktie nach wie vor am Ball bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 58,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 29.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)