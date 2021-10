Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kräftig gestiegene Öl- und Gaspreise hätten der BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea einen Gewinnsprung beschert. Im dritten Quartal habe der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten (EBITDAX) auf 983 Millionen Euro zugelegt, wie Wintershall Dea am Dienstag in Kassel mitgeteilt habe. Das sei fast zweieinhalb Mal so viel gewesen wie ein Jahr zuvor. Doch da habe die Corona-Pandemie mit den starken Einschränkungen im täglichen Leben das Unternehmen besonders stark getroffen. Zudem habe der Öl- und Gaskonzern jetzt von niedrigeren Investitionen profitiert.Der Umsatz sei im Jahresvergleich von 0,7 auf 1,8 Milliarden Euro nach oben gesprungen. Unter dem Strich sei auf die Aktionäre ein Gewinn von 204 Millionen Euro nach 45 Millionen im Vorjahreszeitraum entfallen. Bereinigt um Sondereffekte habe der Überschuss von 68 auf 234 Millionen Euro zugelegt."Das dritte Quartal 2021 war ein außergewöhnliches Quartal, das durch ein attraktives Rohstoffpreisumfeld geprägt war, und zwar insbesondere hinsichtlich der europäischen Gaspreise", so Unternehmenschef Mario Mehren. Die Gaspreise dürften voraussichtlich den ganzen Winter über auf diesem hohen Niveau bleiben, erwarte er.BASF halte gut 70 Prozent an Wintershall Dea. Der Rest gehöre Letter One, eine Beteiligungsgesellschaft, in der der russische Oligarch Michail Fridman seine Dea-Anteile gebündelt habe.Der DAX-Titel bleibt für Dividendenjäger (aktuelle Rendite: 5,2 Prozent) nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 58,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.10.2021)Mit Material von dpa-AFX