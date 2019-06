Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,85 EUR -0,36% (03.06.2019, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,91 EUR -0,41% (03.06.2019, 11:19)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (03.06.2019/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Mit dem DAX-Titel gehe es im heutigen Handel in einem schwachen Marktumfeld erneut abwärts. Der Grund hierfür sei einmal mehr natürlich der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China - bzw. dank der jüngsten Ideen von Donald Trump nun auch mit Mexiko und Indien.Denn der US-Präsident habe offensichtlich weiterhin riesigen Spaß an der Eröffnung von Handelskriegen und lege sich nun auch mit Indien und Mexiko an. Dass die von ihm geschürte Unsicherheit der Entwicklung der Weltwirtschaft alles andere als helfe, scheine ihm entweder nicht bewusst oder egal zu sein - beides sei nicht gerade beruhigend...Zyklische Titel wie BASF würden unter der Perspektive auf sinkendes Wirtschaftswachstum in zahlreichen bedeutenden Volkswirtschaften leiden. Der Aktienkurs notiere nun nur noch knapp über dem Mehrjahrestief von 57,35 Euro, das im Zuge des Niedrigwassers im Rhein erreicht worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link