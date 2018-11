XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von mehr als 60 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.11.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), senkt aber das Kursziel von 98 auf 85 EUR.Portfolioumbau setze sich fort: Ende September hätten BASF und Letter One eine Vereinbarung zur Zusammenlegung ihrer Öl- und Gasgeschäfte zum JV Wintershall DEA (Abschluss in H1 2019 erwartet) unterzeichnet. Aufgrund der Vereinbarung würden die Öl- und Gasaktivitäten jetzt als nicht fortgeführte Geschäfte geführt. Außerdem sei der Kauf diverser Agrochemie-Assets von Bayer abgeschlossen worden, weshalb sich die Nettoverschuldung auf 18,0 Mrd. EUR (Q2 2018: 12,6 Mrd. EUR) erhöht habe. Um die Zustimmung der EU-Kommission zur Akquisition der Polyamid-Aktivitäten von Solvay zu erhalten, habe BASF angeboten, auf den Kauf von Teilen des Europa-Geschäfts zu verzichten. Eine Entscheidung werde für Anfang 2019 erwartet. Zudem habe BASF bekannt gegeben, strategische Optionen (Merger, Verkauf) für das Bauchemiegeschäft (Umsatz 2017: 2,4 Mrd. EUR) zu prüfen.Deutlicher Ergebnisrückgang: In Q3 habe BASF einen Umsatzanstieg von 8% (Preise +6%, Mengen +2%, Portfolio +1%, Währung -1%) auf 15,6 Mrd. EUR erzielt. Durch höhere Rohstoff- und Fixkosten sowie teilweise auch trockenheitsbedingte Produktionseinschränkungen sei das adj. EBIT etwas stärker als erwartet um 14% auf 1,5 Mrd. EUR gesunken. Besonders deutlich sei der Rückgang im Segment Chemicals gewesen, dessen adj. EBIT gegenüber dem starken Vorjahr um 23% gesunken sei. Auch in den Segmenten Performance Products (-6%) und Functional Materials & Solutions (-13%) seien die Ergebnisse rückläufig gewesen. Durch einen saisonal bedingt negativen Beitrag der neu erworbenen Bayer-Geschäfte sei das adj. EBIT der Agrochemieaktivitäten negativ ausgefallen (-5 Mio. EUR, Q3 2017: 21 Mio. EUR).Ausblick: In Folge des geänderten Ausweises des Öl- und Gasgeschäfts habe die BASF bereits Ende September den 2018-Ausblick angepasst und rechne mit einem leichten Rückgang des adj. EBIT (bis zu -10%). Wörner habe seine Gewinnschätzungen wegen der veränderten Struktur und einem schwierigeren Marktumfeld z.B. im Autosektor gesenkt und gehe für 2018 von einem Rückgang des adj. EBIT um 10% auf 6,9 Mrd. EUR aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: