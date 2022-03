Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie sei zuletzt stark unter Druck geraten. Dies hänge zum einen an den Unsicherheiten, die aktuell alle konjunkturabhängigen Unternehmen belaste, zusammen, aber natürlich auch mit der in Russland aktiven Tochter Wintershall Dea. Die Experten der Baader Bank würden diesbezüglich jedoch gelassen bleiben.So habe deren Analyst Markus Mayer das Anlagevotum für die BASF-Aktie nach dem Stopp der Projekte in Russland auf "buy" belassen. Den fairen Wert beziffere er unverändert auf 85 Euro. Seiner Meinung nach sollte der Ausstieg aus dem Land und die damit verbundene Abschreibung in Milliardenhöhe auf Nord Stream 2 im BASF-Kurs bereits weitgehend eingepreist sein.Zwar seien die mittel- bis langfristigen Aussichten für die Dividendenperle gut. Wegen der aktuellen Unsicherheit und des angeschlagenen Charts dränge sich allerdings momentan kein Kauf auf. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 52 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2022)