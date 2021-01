Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,14 EUR -0,42% (25.01.2021, 09:54)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,32 EUR +0,06% (25.01.2021, 09:39)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Der Chemieriese BASF habe in der vergangenen Woche mit guten Vorab-Zahlen für das vierte Quartal überraschen können. Im Zuge dessen habe es zahlreiche positive Analystenkommentare gegeben, teilweise seien dabei die Kursziele für die DAX-Titel angehoben worden.Nun habe auch das Analysehaus Jefferies klar gemacht, was es von der BASF-Aktie halte. Deren Experte Laurence stufe die Anteile der Ludwigshafener unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel habe er mit 80,00 Euro bestätigt. Er habe erklärt, dass die Geschäftsbereiche Materials, Chemicals und Industrial Solutions die eher mauen Ergebnisse der Agrarsparte mehr als wettgemacht hätten. Darüber hinaus rechne er für das erste Halbjahr 2021 mit einer positiven Preisentwicklung.Auch "Der Aktionär" bleibt für die Aktie von BASF nach wie vor positiv gestimmt. Anleger können bei der Dividendenperle weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 54,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.01.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: