Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

71,31 EUR +1,36% (05.03.2021, 15:59)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

71,65 EUR +0,80% (05.03.2021, 15:44)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem sehr schwierigen Marktumfeld präsentiere sich die Aktie von BASF weiterhin in richtig starker Verfassung - wie derzeit übrigens auch andere deutsche Chemiewerte wie Covestro oder Evonik. Und gehe es nach den Analysten, welche sich mit dem weltgrößten Chemieriesen regelmäßig befassen würden, so habe der Kurs immer noch reichlich Aufwärtspotenzial.So habe etwa das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für die BASF-Titel auf "outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Chemieunternehmen könnten künftig von der Digitalisierung der Produktion profitieren, so Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei BASF gebe es darüber hinaus erhebliche Potenziale durch Einsparungen.Die DZ BANK habe den fairen Wert der Papiere von BASF von 78 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler habe erklärt: "Wir erwarten, dass sich der starke Erholungstrend im ersten Halbjahr 2021 fortsetzen wird." Er habe zudem die Dividendenkontinuität beim Chemiekonzern hervorgehoben."Der Aktionär" bleibt für den DAX-Titel ebenfalls positiv gestimmt. Anleger können bei der Dividendenperle weiterhin einsteigen, so Thorsten Küfner. Das Stoppkurs-Limit sollte man bei 54,00 Euro platzieren. (Analyse vom 05.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link