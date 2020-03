Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Dass die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession schlittern werde, darin seien sich viele Experten einig. Besonders konjunkturabhängige Unternehmen wie BASF würden dabei zu den großen Verlierern gehören. Wegen der Coronavirus-Pandemie greife der Ludwigshafener Konzern jetzt zu härteren Maßnahmen und führe an zwei Standorten (Münster/Hiltrup und Würzburg) Kurzarbeit ein.Die BASF-Aktie befinde sich seit Wochen im starken Rückwärtsgang. Seit Jahresbeginn stehe ein Minus von rund 40% zu Buche. Die Folgen des Coronavirus würden sich bislang nur schwer abschätzen lassen. Fest stehe, dass angesichts der drastischen Einschnitte in die Produktion, die volkswirtschaftlichen Schäden gewaltig sein würden. Doch auch bei Zyklikern wie BASF werde irgendwann wieder die Wende kommen und dann gebe es solche Titel mit meist horrenden Dividendenrenditen zu Schnäppchenpreisen. Ein Einstieg dränge sich aktuell aber noch nicht auf. "Der Aktionär" rate Anlegern an der Seitenlinie zu verharren, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: