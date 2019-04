Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,58 EUR +1,09% (11.04.2019, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,64 EUR +0,64% (11.04.2019, 16:15)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (11.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Fankhänel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF sei eines der größten Chemie Unternehmen der Welt und bereits seit einigen Jahren ein erfreulicher Dividendentitel für Anleger. Doch würden allein diese beiden Kriterien einen Kauf der Aktie rechtfertigen? In diesem Artikel werde verglichen, wie BASF im Vergleich zu anderen Chemieunternehmen abschneide.Allein was die Dividendenrendite angehe, sei BASF im Vergleich zu seinen Konkurrenten weit an der Spitze. Vorstand und Aufsichtsrat würden auf der diesjährigen Hauptversammlung eine Dividende von 3,20 Euro pro Aktie vorschlagen. Daraus ergebe sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,63 Prozent. BASF sei damit weit vor dem Branchendurchschnitt und lasse auch den deutschen Konkurrenten Covestro zurück, der selbst weit über dem Mittelwert liege. Doch wie sehe es mit der Bewertung aus?Auf Grundlage einer KGV Bewertung könne als Kursziel für BASF ein Wert pro Aktie von circa 86 Euro ermittelt werden. Demnach wäre BASF zu circa 25 Prozent unterbewertet. BASF werde aktuell zu einem KGV von 14 gehandelt, wobei dies aus dem Gewinn je Aktie des letzten Jahres berechnet werde. Der Branchendurchschnitt liege dagegen bei einem KGV von 17. Im innerdeutschen Vergleich, sei Covestro mit einem Multiplikator von knapp sechs am günstigsten bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.