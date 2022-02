Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



LudwigshafenKulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Konflikt in der Ukraine habe sich in den vergangenen Tagen dramatisch zugespitzt und insbesondere deutsche Unternehmen seien eng mit anderen Unternehmen innerhalb des europäischen Kontinents verknüpft. So auch BASF, die viele Geschäfte in Ost-Europa abwickele. Die Aktie breche heute demzufolge deutlich ein und diese Marken seien jetzt relevant.Die BASF-Mehrheitsbeteiligung (70 Prozent) Wintershall Dea sei seit mehr als 30 Jahren in Russland tätig. Viele Mitarbeiter des Unternehmens kämen aus Russland oder der Ukraine, wie Mario Mehren (CEO Wintershall Dea) gesagt habe. "Gerade für sie, aber auch für uns alle, ist diese Eskalation auf Geheiß der russischen Regierung ein harter Schlag", habe er hinzugefügt.Der Unternehmenschef des Öl- und Gaskonzerns Wintershall Dea zeige sich bestürzt über den Militäreinsatz Russlands in der Ukraine. "Wir sehen diese militärische Eskalation des Konflikts mit großer Sorge und Bestürzung", habe Mehren am Donnerstag laut einem Statement gesagt. "Es sterben Menschen. Wir sind schockiert über das, was geschieht!" Aufgrund der Ereignisse habe Wintershall Dea das für diesen Donnerstag geplante Pressegespräch zu den Jahreszahlen 2021 abgesagt.Wintershall Dea sei an der Finanzierung der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 beteiligt und habe dem Projektunternehmen ein Darlehen von 730 Millionen Euro gegeben. Angesichts des Ukraine-Kriegs sei die Zukunft der Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland ungewiss.Die BASF-Aktie stehe wie viele Titel aus Europa heute massiv unter Druck. Am morgigen Freitag präsentiere das Unternehmen zudem neue Zahlen. Investierte Anleger sollten Ruhe bewahren und die Lage weiter beobachten, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 24.02.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: