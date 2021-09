Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie von BASF sei am Montag im Zuge der Sorgen um Evergrande unter Druck geraten. Schließlich würde eine Abschwächung der Konjunktur in China den dort stark vertretenen Chemieriesen deutlich belasten. Doch die Experten der DZ BANK würden sich diesbezüglich eher weniger beunruhigt zeigen. Sie würden die BASF-Papiere unverändert für einen klaren Kauf halten.Nach Ansicht von Analyst Peter Spengler seien die DAX-Titel derzeit günstig bewertet. Er habe zudem darauf verwiesen, dass das Thema "Klinische Ernährung 2.0" bei den Ludwigshafenern eine immer wichtigere Rolle spielen dürfte und BASF hier bereits gut aufgestellt sei. Seiner Ansicht nach sei diese Sparte jetzt schon ein "wesentlicher Teil der Konzernwertschöpfungskette". Er habe daher sein Kursziel mit 85,00 Euro bekräftigt, was stattliche 35 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege.Auch "Der Aktionär" hält die BASF-Aktie für moderat bewertet und ist aufgrund der langfristig guten Perspektiven für den Weltmarktführer zuversichtlich gestimmt. Da das Chartbild sich allerdings zuletzt etwas eingetrübt hat, drängt sich ein Einstieg vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner. Wer bereits investiert ist, sollte den Stopp bei 58,00 Euro beachten. (Analyse vom 22.09.2021)