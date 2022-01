Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,03 EUR +2,65% (05.01.2022, 13:11)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,10 EUR +2,74% (05.01.2022, 12:56)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien aus dem Chemiesektor hätten am Mittwoch deutlich zugelegt. An die Spitze des DAX würden sich Covestro mit einem Plus von gut drei Prozent setzen. Sie seien damit in den vergangenen neun Sitzungen um mehr als elf Prozent gestiegen. Auf Platz zwei rangiere die Aktie von BASF, die es mit nun plus zweieinhalb Prozent in den zurückliegenden neun Handelstagen auf gut zwölf Prozent bringen würden.Europaweit seien Chemiewerte am Mittwoch gesucht gewesen, der europäische Sektorindex habe mit knapp 1.400 Punkten sogar ein Rekordhoch erreicht. Anleger setzten auf konjunkturabhängige Aktien aus den Sektoren Chemie, Automobilbau und Öl und Gas, habe es im Handel geheißen.Analyst Laurence Alexander von Jefferies habe in einer Branchenstudie darauf hingewiesen, dass das Wiederauffüllen von Lagerbeständen und eine Erholung der Automobilindustrie eine geringere Nachfrage in der EU und in China überkompensieren dürften. Zwar hätten die Preise von Chemikalien gegenwärtig ihre Höchststände erreicht; stärker fallende Preise seien aber erst in frühestens zwei Jahren zu erwarten.Die Aktie von BASF beflügele zudem das jüngst angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Der Chemiekonzern wolle Aktien für bis zu drei Milliarden Euro zurückkaufen. Die Anteile am eigenen Unternehmen sollten bis Ende 2023 erworben werden, wie der DAX-Konzern am Dienstag in Ludwigshafen mitgeteilt habe. Die zurückgekauften Aktien sollten eingezogen und das Grundkapital entsprechend gesenkt werden. Als Grund für das neue Aktienrückkaufprogramm habe BASF unter anderem die positive Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr genannt. Über den geplanten Rückkauf solle auf der Hauptversammlung am 29. April entschieden werden.Anleger können nach wie vor zugreifen, die Stoppkurse sollten bei 48,00 Euro (BASF) und 47,00 Euro (Covestro) belassen werden, so Marion Schlegel. (Analyse vom 05.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link