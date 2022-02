Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Chemiekonzern BASF wolle seine Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea weiterhin an die Börse bringen. "Wir haben eine strategische Entscheidung getroffen und halten den Börsengang für den richtigen Weg", habe Finanzchef Hans-Ulrich Engel am Freitag in einer Online-Pressekonferenz gesagt. Natürlich müsse er in das jeweilige Marktumfeld passen.Die Beteiligungsgesellschaft LetterOne des russischen Milliardärs Michail Fridman, die den restlichen Anteil am Unternehmen halte, wolle den Schritt einem Pressebericht zufolge sogar ganz verhindern. Grund sei unter anderem die Marktstimmung gegenüber Vermögenswerten in Russland, wo das Unternehmen einen Teil seiner Gas- und Ölproduktion tätige. Dies würde "sehr wahrscheinlich zu einer Bewertung führen, die das Potenzial des Unternehmens nicht widerspiegelt", habe jüngst "Financial Times" geschrieben."In Anbetracht der hohen strategischen Bedeutung des Börsengangs für BASF und unsere Stakeholder werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um unsere Rechte und Interessen zu schützen", so Engel. Dazu gehörten auch der Rechtsweg und das Recht, einen Börsengang im Jahr 2023 einseitig zu verfolgen. Er hoffe aber, dass sich BASF mit den Miteigentümer diesbezüglich einigen könne.Ursprünglich habe BASF den Börsengang für das zweite Halbjahr 2020 geplant, ihn aber inzwischen mehrfach verschoben. Wintershall Dea sei auch an der Finanzierung der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 beteiligt und habe dem Projektunternehmen ein Darlehen von 730 Millionen Euro gegeben. Angesichts des Ukraine-Kriegs sei die Zukunft der Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland ungewiss.Nachdem die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für den Betrieb der russisch-deutschen Erdgasleitung ausgesetzt habe, hätten die USA Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft und deren Top-Manager auf den Weg gebracht. Die Pipeline sei nach Angaben des russischen Gaskonzerns Gazprom im September fertiggestellt worden und solle Gas von Russland nach Deutschland bringen.Wintershall Dea sei 2019 aus der Fusion der Wintershall Holding GmbH und der Dea AG hervorgegangen. Der Öl- und Gaskonzern mit Sitz in Kassel und Hamburg beschäftige weltweit knapp 2.500 Mitarbeiter. BASF halte gut 70 Prozent an Wintershall Dea. Der Rest gehöre LetterOne, einer Beteiligungsgesellschaft, in der der russische Oligarch Michail Fridman seine Dea-Anteile gebündelt habe.Auch wenn es bei den IPO-Plänen nur langsam voran gehe, müssten sich Anleger um Wintershall Dea keine Sorgen machen. Denn es laufe aktuell rund beim Öl- und Gasspezialisten - wie auch beim Gesamtkonzern.Die BASF-Aktie bleibt indes weiterhin attraktiv (Stopp: 55,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2022)Mit Material von dpa-AFX