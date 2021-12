Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,79 EUR +0,38% (0612.2021, 09:28)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,82 EUR +0,72% (06.12.2021, 09:14)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe der deutsche Chemiegigant zahlreiche Projekte angestoßen, um den aktuell noch sehr hohen CO2-Ausstoß kräftig zu verringern. Im Mittelpunkt sei dabei v.a. gestanden, die Stromversorgung der großen Standorte mithilfe von Erneuerbaren Energien zu sichern. Aber auch in einem anderen Bereich habe BASF Einsparpotenziale ausgemacht.So wollten die Ludwigshafener im kommenden Jahr ein Programm ins Leben rufen, welches es Landwirten weltweit ermögliche, die CO2-Emissionen durch den Einsatz von speziellem Saatgut, Pflanzenschutzmitteln oder Instrumenten der digitalen Landwirtschaft zu verringern und im Gegenzug dadurch finanziell zu profitieren. Das Projekt solle die Nachhaltigkeitspläne der Sparte BASF Agricultural Solutions unterstützen. Das Ziel des Unternehmens sei es, den CO2-Ausstoß bis 2030 bei Weizen, Soja, Reis, Raps und Mais um 30% zu verringern. Ein wichtiger Schritt angesichts der Tatsache, dass die Landwirtschaft für 20% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sei.BASF forsche weiter intensiv an verschiedenen Zukunftslösungen. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den günstig bewerteten Blue Chip seien auch deshalb nach wie vor gut. Da die BASF-Aktie aber noch in einem intakten Abwärtstrend feststecke, dränge sich kein Kauf auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: