ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (12.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das zuvor noch aussichtsreiche Chartbild des DAX-Titels habe sich durch die überraschend deutliche Gewinnwarnung der Vorwoche wieder erheblich eingetrübt. Angesichts der zahlreichen Herabstufungen und Kurszielsenkungen durch Analysten schlage sich die BASF-Aktie aber noch relativ wacker.Gemessen an den aktuellen Prognosen könnten Anleger für das laufende Jahr mit einem Umsatz von 62,6 Mrd. Euro rechnen, was ganz knapp unter dem Vorjahr liegen würde. Das EBIT dürfte dagegen mit 5,1 Mrd. Euro deutlich geringer als das Betriebsergebnis des Vorjahres von 6,3 Mrd. Euro ausfallen, ebenso der Nettogewinn (4,05 vs. 5,87 Euro pro Aktie).Entscheidend für die weitere Ergebnis- und Kursentwicklung bei BASF werde letztlich natürlich die Entwicklung der Weltkonjunktur sein. Würden endlich nachhaltige Lösungen in den zahlreichen von Donald Trump angezettelten Handelsstreitigkeiten gelingen, so stünden die Chancen für ein anhaltend robustes Wachstum der Weltwirtschaft gut. Gehe das zermürbende Spiel des US-Präsidenten hingegen weiter, sei für die nächsten Monate keinerlei Rückenwind für den Chemiegiganten und andere konjunkturabhängige Unternehmen drin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: