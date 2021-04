Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,64 EUR -2,53% (29.04.2021, 12:48)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,59 EUR -1,83% (29.04.2021, 12:33)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.04.2021/ac/a/d)



BASF habe im ersten Quartal 2021 umsatz- und ergebnisseitig die Analysten-Erwartungen und den Marktkonsens (deutlich) übertroffen. Umsatzseitig profitiere der Chemiekonzern sowohl von Preiserhöhung als auch Absatzsteigerungen. Der Ausblick für 2021 sei erhöht worden (betreffe Umsatz, bereinigtes EBIT, ROCE). Damit werde nun BASF auch "in jeden Fall" beim bereinigten EBIT (neu: 5,0 bis 5,8 (bisher: 4,1 bis 5,0; Gj. 2020: 3,56) Mrd. Euro) über dem Vorkrisenniveau (Gj. 2019: 4,64 Mrd. Euro) herauskommen (beim Umsatz und ROCE sei dies bereits nach der bisherigen Guidance der Fall gewesen).Die Konjunktur-Frühindikatorenindices für die wichtigsten Regionen würden steigende Wachstumsraten signalisieren. Zudem sollte das laufende Effizienzsteigerungsprogramm im kommenden Geschäftsjahr seine Wirkung voll entfalten. Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. berichtetes EPS 2021e: 4,23 (alt: 3,75) Euro; bereinigtes EPS 2021e: 4,42 (alt: 4,00) Euro; DPS 2021: 3,40 (alt: 3,30) Euro; berichtetes EPS 2022e: 4,91 (alt: 4,33) Euro; bereinigtes EPS 2022e: 5,09 (alt: 4,57) Euro; DPS 2022e: 3,50 (alt: 3,40) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die BASF-Aktie (seit Jahresbeginn: +10%) nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 71,00 auf 74,00 Euro angehoben. (Analyse vom 29.04.2021)