Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,135 EUR +0,65% (07.05.2020, 08:42)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

44,815 EUR (06.05.2020)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Aufwärtskorrektur durch? - ChartanalyseDie Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) konnten seit dem Verlaufstief bei EUR 37,35 vom 16. März deutlich zulegen und im Verlaufshoch am 30. April EUR 50,00 erreichen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dann sei es für die Titel wieder abwärts gegangen. Am Vortag seien die Aktien mit einem Abschlag von 3,09% bei EUR 44,82 aus dem Handel gegangen. Die vorherige Aufwärtsbewegung sei weiterhin als normale Bärenmarktrally nach dem vorherigen Kursrutsch infolge der Coronavirus-Pandemie zu sehen. Diese Bärenmarktrally könnte nun vor dem Ende stehen und eine zweite Abwärtswelle folgen. Im Fünf-Jahreschart sei gut zu sehen, wie die Aktien bis zur unteren Begrenzung des alten fallenden Trendkanals hochgezogen aber dort gescheitert seien. Ein klassischer Pullback. Ein bearishes Signal im großen Bild, was auf weiter fallende Kurse hindeute.Ausblick: Eine neue Abwärtswelle könnte nicht nur das Verlaufstief bei EUR 37,35 anlaufen, sondern dem Abwärtstrend folgend auch unterschreiten. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie dürften noch länger auf der Konjunktur lasten und damit auch Einzeltiteln wie BASF weiter zusetzen.Die Short-Szenarien: Die Aktien von BASF würden weiter absacken und unter die kleine Unterstützung im Bereich von EUR 44,00 rutschen. Gelinge den Bären hier der Durchbruch nach unten, dürfte sich schnell weitere Abwärtsdynamik entwickeln und ein Rücklauf zum Verlaufstief bei EUR 37,35 erfolgen. Unter EUR 37,35 dürften, besonders wenn der DAX wieder ins Trudeln gerate, EUR 35,00 und EUR 30,00 folgen. Das DAX-Schwergewicht BASF sei im großen Bild enorm angeschlagen und auch die schwache Vorwochenkerze mit dem langen oberen Docht mahne zur Vorsicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: