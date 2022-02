Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (02.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie sei im Januar unter den Top-3-Werten im DAX gewesen. Anleger hätten sich über ein Plus von 11% gefreut. Charttechnisch befinde sich das Papier des Ludwigshafener Konzerns nun in der gleichen Lage wie vor fast einem Jahr. Damals habe sie es geschafft, weitere Hochs zu erklimmen. Und gerade sei sie dabei, es wieder zu tun.Der Bereich zwischen 68 und 69 Euro habe sich für die BASF-Aktie bereits in der Vergangenheit als hartnäckiger Widerstand erwiesen. Zuletzt habe sie ihn im März 2021 hinter sich gelassen und bei knapp 73 Euro ein neues Hoch markiert. Nun stehe das Papier vor der gleichen Aufgabe.Mit dem positiven Start in den Handelstag nehme die BASF-Aktie wieder Kurs auf die Widerstandszone. Rückenwind könnte der Kurs von den 50- und 100-Tage-Linien bekommen, die kurz davorstünden, sich zu kreuzen und damit neue Kaufsignale auszusenden. Wichtig dabei sei, dass das Handelsvolumen wieder an Fahrt gewinne.Aktuell nehme die BASF-Aktie Anlauf auf einen wichtigen Widerstand. Der Sprung über diese Marken dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein. "Der Aktionär" halte an seiner Kaufempfehlung fest, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: