Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (13.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Am Montag habe Konzernchef Martin Brudermüller bei einem Besuch der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil die Bundesregierung vor zu großer Arbeitsmarktregulierung gemahnt.Vor allem Einschränkungen bei der Zeitarbeit seien von Brudermüller angesprochen worden. Auch habe der BASF-Chef auf die aktuell schwierigen Rahmenbedingungen für den Chemiekonzern verwiesen. Insbesondere beim Handelskonflikt müsse man sich auf eine längere Dauer einstellen. Des Weiteren habe Brudermüller den Abbau von 6.000 Stellen, darunter etwa die Hälfte in Deutschland, bekräftigt.Großes Thema sei vor allem das geplante Klimaschutzgesetz gewesen. Der BASF-Chef habe hier gefordert, dass man einerseits den CO2-Ausstoß finanziell belasten sollte, andererseits dann aber alles dafür tun müsste, dass die Energiepreise sinken würden. Nur dann werde man auch positive Ergebnisse sehen.Die Aussagen des Konzernchefs würden zeigen, dass sich BASF derzeit in schwierigem Fahrwasser bewege. Inwiefern zukünftige regulative Eingriffe den Chemiekonzern belasten würden, bleibe abzuwarten. Der DAX-Titel notiere nach wie vor auf Jahrestief.DER AKTIONÄR rate Anlegern, im aktuellen Umfeld weiter vorsichtig zu sein. Der Stoppkurs wird auf 54,50 Euro belassen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link