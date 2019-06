Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,18 EUR +0,16% (28.06.2019, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,02 EUR -0,55% (28.06.2019, 10:02)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner von "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) zugreifen.Die Meldung, die gestern über die Ticker gelaufen sei, sei ein echter Paukenschlag gewesen: Der Ludwigshafener Chemieriese BASF wolle weltweit knapp 6.000 Stellen streichen, also knapp fünf Prozent der gesamten Belegschaft. Rund die Hälfte davon solle in Deutschland wegfallen. Darüber hinaus habe es weitere interessante Ankündigungen gegeben.Bereits im vergangenen November habe BASF "Umstrukturierungen" angekündigt. Nun sollten weltweit bis Ende 2021 insgesamt 6.000 Stellen wegfallen. Der überwiegende Teil der betroffenen Arbeitsplätze in Deutschland werde am Heimatstandort Ludwigshafen abgebaut. Dort habe BASF Ende 2018 knapp 40.000 Mitarbeiter gezählt. In Ludwigshafen seien dem Sprecher zufolge nach der aktuellen und bis Ende 2020 gültigen Standortvereinbarung betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.Das Unternehmen wolle seine Organisationsstrukturen verschlanken, unter anderem in der Verwaltung. Zu schaffen würden BASF mehrere Faktoren machen, etwa die schwächelnde Konjunktur, die Autoflaute, der Handelsstreit zwischen den USA und China, im vergangenen Jahre sei noch das Niedrigwasser im Rhein hinzugekommen. Das alles habe sich in einem deutlichen Gewinnrückgang 2018 niedergeschlagen. Der Nachsteuergewinn sei um mehr als ein Fünftel auf 4,7 Milliarden Euro geschrumpft.BASF-Finanzchef Hans-Ulrich Engel habe kürzlich festgestellt: "Wir befinden uns insgesamt in einem schwierigeren Fahrwasser, als wir das im Februar erwartet haben." Im Februar seien die Zahlen für 2018 vorgelegt worden. Bereits im November davor habe BASF-Chef Martin Brudermüller ein umfangreiches Programm zur Umstrukturierung angekündigt. Das solle ab Ende 2021 jährlich zwei Milliarden Euro zum operativen Gewinn (EBITDA) beisteuern. Der jetzt verkündete Stellenabbau sei Teil dieses Plans.Ein zentrales Element in der neuen Unternehmensstruktur solle ein Corporate Center sein mit weniger als 1000 Mitarbeitern. Es solle den Vorstand unterstützen, das Unternehmen zu steuern und zentrale Aufgaben etwa bei der Strategieentwicklung, Finanzen, Recht, Personal und Kommunikation übernehmen. Neu entstehen solle eine Einheit namens "Global Business Services", ein weltweites Netz aus rund 8000 Mitarbeitern, das Dienstleistungen für die einzelnen Unternehmensbereiche erbringen solle. Die Leitung hier solle der derzeitige Leiter des Bereichs Finance, Marc Ehrhardt, übernehmen."Wir werden uns beim Aufbau der neuen Organisation darauf konzentrieren, konsequent Synergien zu heben, Schnittstellen zu reduzieren und mehr Flexibilität und Kreativität zu ermöglichen", habe Konzernchef Brudermüller erklärt. "Wir werden unsere Organisation weiterentwickeln, um effektiver und effizienter zu arbeiten."Die gestrige Meldung sei nach diversen Ankündigungen des Vorstands keine große Überraschung mehr gewesen. Wichtig für den Chemieriesen bleibe weiterhin eine Einigung im Handelsstreit. Komme es dazu, sollte die Aktie kräftig zulegen. Das Chartbild habe sich ohnehin bereits deutlich aufgehellt.Anleger können bei der Dividendenperle zugreifen, der Stopp sollte bei 54,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2019)