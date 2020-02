Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,29 EUR -0,36% (25.02.2020, 11:57)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,09 EUR -1,09% (25.02.2020, 11:42)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie sei in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten. Zuletzt habe zudem ein Schadenersatz-Urteil im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Dicamba belastet. Hier könnte der Ludwigshafener Konzern aber nun möglicherweise glimpflicher davonkommen. Ein Richter habe der Anhörung von Argumenten der Anwälte zugestimmt. Diesen zufolge könne BASF im ersten, gemeinsam mit Bayer verlorenen Dicamba-Prozess nicht für sogenannten Strafschadenersatz herangezogen werden, wie aus Gerichtsunterlagen vom Donnerstag hervorgehe.Mit dem jüngsten Kursrückgang sei die BASF-Aktie nun mittlerweile nahe an den Stopp des "Aktionärs" bei 54,50 Euro herangelaufen. Dieser sollte in jedem Fall beachtet werden. Die trägere Weltwirtschaft mache BASF wie vielen anderen Chemiekonzernen zu schaffen. Mitte 2019 habe Konzernchef Martin Brudermüller bei den Jahresprognosen zurückrudern müssen. Wie es letztendlich gelaufen sei, werde sich bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2019 an diesem Freitag (28. Februar) zeigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: