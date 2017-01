Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

88,55 EUR +0,67% (02.01.2017, 10:50)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 112.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2015 weltweit einen Umsatz von mehr als 70 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (AN). Weitere Informationen unter www.basf.com. (02.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Das Papier des Chemieriesen BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) tendiert bereits seit einigen Wochen unter einem überaus starken Widerstand seitwärts und sammelt offenbar Kräfte für einen neuerlichen Kursanstieg, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zwischen März 2015 und Februar des abgelaufenen Jahres sei das Kursgeschehen von einem klaren Abwärtstrend geprägt gewesen, der die Notierungen von den Jahreshochs 2015 bei 97,22 Euro auf ein Verlaufstief bei gerade einmal 56,01 Euro abwärts gedrückt habe. Dort aber sei der Trendverlauf wieder gedreht und habe es der BASF-Aktie erlaubt in der ersten Jahreshälfte zunächst an den Widerstandsbereich von grob 74,00 Euro anzusteigen - aber erst nach einer mehrere Monate andauernden Konsolidierungsphase sei es Ende September zu einem Ausbruch darüber und einer anschließenden Rally bis zum nächst größeren Horizontalwiderstand von 88,28 Euro gekommen. Dort pausiere der Wert nun und warte auf weitere Impulse - möglicherweise setze ein solcher aber bald ein und löse die Seitwärtsbewegung erwartungsgemäß zur Oberseite auf.Damit aber tatsächlich ein weiteres Kursfeuerwerk bei dem Wertpapier von BASF abgebrannt werden könne, müsse die BASF-Aktie per Tagesschlusskurs mindestens über das Niveau von grob 88,50 Euro ansteigen. Erst dann steige die Wahrscheinlichkeit auf einen anschließenden Kursschub bis zu den Jahreshochs aus 2015 bei 97,22 Euro merklich an.Verbleibe die Aktie hingegen innerhalb der bisherigen Seitwärtsphase, so sei das Papier von BASF als neutral zu bewerten - Abgaben zurück auf 84,50 Euro könnten zwischendurch aber noch folgen. Darunter könnten durchaus noch Rücksetzer auf das Niveau von rund 83,00 Euro einsetzen, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend seit Februar gebrochen wird, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.01.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:88,59 EUR +0,32% (02.01.2017, 10:35)