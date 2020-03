Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.03.2020/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Aktie vor nächster Abwärtswelle? - ChartanalyseDie Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) befinden sich seit dem Verlaufshoch vom 07. November 2019 bei 72,17 EUR in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit der deutlichen Unterschreitung der 50-Tageslinie am 10. Dezember mit einem Tagestief bei EUR 66,08 sei ein deutliches Schwächesignal generiert worden, das bereits auf weitere Kursabgaben hingedeutet habe. Das zweite Schwächesignal habe sich dann mit dem Verlaufshoch bei 69,80 EUR vom 13. Dezember ergeben, welches deutlich unter dem vorherigen Verlaufshoch gelegen habe. Am 10. Januar sei dann bei 66,20 EUR auch der 200er EMA unterschritten worden, womit sich die Lage für die Titel deutlich eingetrübt habe. Es sei dann ein tieferes Verlaufstief und tieferes Verlaufshoch sowie am 24. Februar ein Kurseinbruch gefolgt, der am 02. März im Verlaufstief 61,84 EUR erreicht habe. Aktuell würden sich die Titel in einer normalen Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend befinden.Ausblick: Der Abwärtstrend der Aktien von BASF sei klar intakt und dürfte sich in den kommenden Handelstagen weiter fortsetzen. Die aktuelle Aufwärtsbewegung sei als normale Gegenbewegung nach dem vorherigen Kurseinbruch zu sehen.Die Short-Szenarien: Die Aktien könnten mit dem Verlaufshoch vom 03. März bei 55,50 EUR ihre Aufwärtskorrektur bereits beendet haben. Die Abwärtsdynamik der vergangenen Handelstage sei einfach zu hoch, als dass die Titel direkt eine neue nachhaltige Aufwärtsbewegung einleiten könnten. Die Titel dürften unterhalb von 55,50/56,00 EUR wieder nachgeben und dem Abwärtstrend folgend das Verlaufstief bei 61,84 EUR unterschreiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: