Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,02 EUR +0,16% (05.11.2021, 15:57)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,94 EUR +0,70% (05.11.2021, 15:42)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemieriese BASF habe in der Vorwoche erneut mit starken Zahlen überzeugen können und im Rahmen dessen wieder einmal die Jahresprognose angehoben. Dennoch habe der Kurs von diesen positiven Meldungen nicht profitieren können. Die Aktie sei immer noch in einem Abwärtstrend gefangen. Gehe es nach der Mehrheit der Analysten, so sollten Anleger das aktuelle Niveau zum Einstieg nutzen.Denn von den 31 Experten, die sich regelmäßig mit der BASF-Aktie befassen würden, würden laut Bloomberg aktuell 21 zum Kauf raten. Sieben Analysten würden die DAX-Titel mit "halten" einstufen, nur drei würden den Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 79,62 Euro 28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Von den jüngsten Studien steche die von Bernstein heraus: Analyst Gunther Zechmann stufe den Blue Chip unverändert mit "outperform" ein und beziffere das Kursziel auf satte 113 Euro. Das niedrigste Kursziel der letzten zwei Wochen habe es indes von der Société Generale gegeben. Deren Experte Peter Clark stufe die Titel mit Halten ein und sehe das Kursziel bei 70,00 Euro.Aufgrund des anhaltend schwachen Charts drängt sich aktuell aber noch kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Investierte Anleger könnten aber dabeibleiben (Stopp: 58,00 Euro). (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link