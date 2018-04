Die Umsätze könnten 2018 66,416 Mrd. EUR und 2019 69,744 Mrd. EUR betragen. Das EBIT könnte 2018 bei 8,643 Mrd. EUR und 2019 bei 8,986 Mrd. EUR liegen. Der Gewinn je Aktie könnte 2018 bei 6,55 EUR und 2019 bei 6,67 EUR liegen. Die Dividende je Aktie könnte 2018 bei 3,20 EUR und 2019 bei 3,30 EUR liegen. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 10,52 EUR und 2019 von 11,42 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 40,34 EUR und 2019 bei 43,63 EUR betragen. Die Nettoverschuldung von 16,27 Mrd. EUR 2018 könnte sich 2019 auf 13,64 Mrd. EUR reduzieren.



Die nächsten Termine



Die BASF SE werde am 4. Mai 2018 ihre Hauptversammlung in Mannheim abhalten. Ebenfalls am 4. Mai 2018 werde das Quartalsergebnis für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Am 27. Juli 2018 folge dann der Halbjahresfinanzbericht 2018.



Langfristige Chartanalyse der BASF-Aktie



Die vergangenen fünf Handelsjahre der BASF-Aktie seien zusammenfassend recht unbeständig und langfristig nicht sauber im Trend laufend gewesen. Positiv sei der Verlauf aus dem Bereich von rund 70,00 Euro kommend trotzdem gewesen. Der Schlusskurs am vergangenen Freitag habe leicht über 83,00 Euro gelegen. Zwischenzeitlich sei der Wert jedoch sehr geschwankt und so seien die Kurse nach einem Hoch von rund 97,50 Euro im April 2015 direkt auf ein Fünfjahrestief von gut 55,00 Euro gefallen. Auf etwas kurzfristigeren Zeitebenen seien somit durchaus interessante Chancen für gewinnbringende Trades vorhanden gewesen.



Seit Anfang Januar dieses Jahres befinde sich die Aktie erneut in einer leichten Abwärtsbewegung und sei kürzlich an der Unterstützung von 80,00 Euro abgeprallt. Aus derzeitiger Sicht schienen sich somit die Vorteile eher auf der Abwärtsseite zu befinden, was generell zu Verkäufen führen sollte. Erst ein erneutes Ansteigen über den Widerstand von rund 88,50 Euro würde das Aufwärtsbild wieder etwas bestärken und Käufe würden erneut an Bedeutung gewinnen. Allerdings sei auf der Abwärtsseite aktuell ein Bruch des Unterstützungslevels von 80,00 Euro denkbar und ein folgender Rutsch in Richtung 76,00 Euro durchaus realistisch. (Analyse vom 09.04.2018)



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.04.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF SE sei der weltweit größte Chemiekonzern mit einer über 150-jährigen Firmenhistorie. Die Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF) sei am 6. April 1865 in Mannheim gegründet worden. Die heutige BASF sei in fünf Segmente, 13 Unternehmensbereiche und 86 Produktbereiche untergliedert. Das Unternehmen produziere Industriechemikalien, Vorprodukte und Produkte für die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie, für die Pharma- und Agrarbranche, sowie für die Öl- und Gasindustrie. Es sei in mehr als 80 Ländern vertreten und produziere an sechs Verbundstandorten und 347 weiteren Produktionsstandorten für rund 130.000 Kunden aus aller Welt. Der Hauptsitz der Gruppe liege in Ludwigshafen, CEO der BASF SE ist Dr. Kurt Bock.Forschung und Entwicklung haben einen hohen StellenwertDie BASF-Gruppe habe im Jahr 2017 mit 115.490 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,475 Mrd. Euro erwirtschaftet. Allein am Hauptsitz Ludwighafen seien 39.246 Mitarbeiter beschäftigt gewesen. Einer der wichtigsten Indikatoren für den immer wieder hochinnovativen Konzern seien die Mitarbeiterzahlen im Bereich Forschung und Entwicklung: 10.110 Mitarbeiter seien 2017 mit F&E befasst gewesen, rund 3.000 Projekte seien bearbeitet worden. Die Forschungs- und Entwicklungskosten hätten bei 1,888 Mrd. Euro gelegen. Die BASF könne auf rund 800 neu angemeldete Patente weltweit verweisen.KonzernsegmenteDer BASF-Konzern untergliedere sich in die Segmente Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas. Das Segment Functional Materials & Solutions habe mit 20,745 Mrd. Euro nahezu ein Drittel zum Gesamtumsatz des Jahres 2017 beigetragen. In diesem Bereich bündele die BASF branchen- und kundenspezifische Systemlösungen, Dienstleistungen und Produkte für die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie. Produkte wie Katalysatoren, technische Kunststoffe, Autolacke, Polyurethansysteme oder auch Betonadditive und Fliesenkleber würden in diesem Bereich produziert.Details zur AktieDie BASF-Aktie habe am 30. Januar 1952 ihr Börsendebut an der Frankfurter Wertpapierbörse gefeiert. Insgesamt seien zum Stichtag des 31. Dezember 2017 918,5 Mio. Aktien ausstehend. Die Aktien könnten via Xetra und Börse Frankfurt sowie weiterer Regionalbörsen gehandelt werden. Die Aktionärsstruktur weise BlackRock als größten Einzelaktionär mit einem Anteil von 6,61 Prozent aus. Knapp unterhalb der dreiprozentigen Meldeschwelle finde sich noch die Norges Bank, die 2,98 Prozent der Aktien halte. Die regionale Verteilung der Aktionäre weise Deutschland mit 40 Prozent den ersten Platz zu. Auf den weiteren Plätzen würden die USA und Kanada mit 20 Prozent, Großbritannien mit 12 Prozent und weitere europäische Länder mit 17 Prozent folgen. Das BASF-Wertpapier sei in den DAX, den Euro Stoxx 50 und den MSCI World Chemicals einbezogen. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 77,52 Mrd. EUR. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 98,80 EUR im Hoch und 78,97 EUR im Tief gekostet.Wer langfristigen Vermögensaufbau betreiben möchte, der komme an der BASF-Aktie nicht vorbei. Die Performance der letzten zehn Jahre könne sich sehen lassen. Wer gegen Ende 2007 1.000 EUR in BASF-Wertpapiere investiert habe, habe zum Jahresende 2107 auf 2.676 EUR geblickt - eine Rendite von 103 Prozent pro Jahr. Mit dieser Performance habe das Wertpapier den DAX, den Euro Stoxx 50 und sogar den Peer-Group-Index MSCI World Chemicals deutlich hinter sich gelassen.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Baader Bank, Barclays, Berenberg, Bernstein, CFRA, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC, Independent Research, Jefferies, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, LBBW, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley, NordLB, Société Générale, UBS und Warburg Research hätten 2018 Studien zur Aktie gefertigt. Von den insgesamt 22 Analysen liege das tiefste Kursziel bei 88,00 EUR (Bernstein vom 28. Februar 2018) und das höchste bei 118,00 EUR (Macquarie vom 19. Januar 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 100,14 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 84,40 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Bei der BASF SE werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz habe im Jahr 2017 bei 64,475 Mrd. EUR, das EBITDA bei 12,724, das betriebliche Ergebnis (EBIT) bei 8,522 Mrd. EUR und das Ergebnis vor Ertragsteuern bei 7,800 Mrd. EUR gelegen. Der Jahresüberschuss sei mit 6,078 Mrd. EUR testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 6,62 EUR gelegen. Der aktuelle Dividendenvorschlag liege bei 3,10 EUR je Aktie. Dies würde eine Ausschüttungssumme von 2,8 Mrd. EUR und eine Ausschüttungsquote von 47 Prozent bedeuten. Die Gesellschaft weise für 2017 liquide Mittel in Höhe von 6,495 Mrd. EUR aus. Das gezeichnete Kapital liege bei rund 1,176 Mrd. EUR und die Verbindlichkeiten seien mit 44,012 Mrd. EUR angegeben worden. Die Bilanzsumme habe somit bei 78,768 Mrd. EUR gelegen. Die Eigenkapitalquote sei zum Jahresende mit rund 44,1 Prozent ausgewiesen worden. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 115.490 Mitarbeiter beschäftigt.Konsensschätzungen und Bilanzprognosen für 2018 und 2019