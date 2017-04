ISIN BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Die Jahrestiefs rücken näher - ChartanalyseDas Wertpapier des Chemieriesen BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat sich im gestrigen Handel weiter von seinem überaus wichtigen EMA 50 zur Unterseite entfernt, wodurch nun ein größerer Rücksetzer droht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Damit nährt sich die BASF-Aktie direkt ihren bisherigen Jahrestiefs stetig an und könnte bei anhaltender Schwäche sogar darunter abrutschen. Bei anhaltenden Rücksetzern dürften sich daher noch hervorragende Short-Chancen ergeben. Zunächst sollten Marktteilnehmer noch den weiteren Kursverlauf der BASF-Aktie engmaschig beobachten, ehe eine handfeste Handelsentscheidung getroffen werde. Aus charttechnischer Sicht bedeutet nämlich ein Bruch der Marke von rund 88,00 Euro ein kurzfristiges Verkaufssignal zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200, der mit den Novemberhochs aus 2016 um 82,51 Euro zusammenfällt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.04.2017)Börsenplätze BASF-Aktie:88,76 EUR -0,87% (19.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:88,663 EUR -0,10% (20.04.2017, 08:33)