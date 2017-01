Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 112.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2015 weltweit einen Umsatz von mehr als 70 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (AN). Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.01.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Andrew Benson von der Citigroup:Andrew Benson, Analyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Der Ludwigshafener Konzern sei aufgrund seiner Verbundstruktur, seiner Größenvorteile und Kapazitätsreserven gut aufgestellt, um vom Aufschwung bei Grundchemikalien zu profitieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem lasse die aktuelle Auslastung noch Luft nach oben.Andrew Benson, Analyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die BASF-Aktie bestätigt und das Kursziel auf 110 Euro erhöht. (Analyse vom 17.01.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:87,64 EUR -0,74% (17.01.2017, 10:53)