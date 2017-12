Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

94,531 EUR +0,40% (05.12.2017, 09:12)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (05.12.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Extrem steile Rally - ChartanalysePapiere des Ludwigshafener Chemieriesen BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) sind auch nach der jüngsten Korrektur weiter gefragt und erfreuen sich offenbar einer steigenden Beliebtheit - nicht zuletzt, weil das Unternehmen angekündigt hat, einen Großteil seiner Preise merklich anzuheben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die robuste Entwicklung der Weltkonjunktur und eine steigende Nachfrage würden für Kursfantasie an den Märkten sorgen. Die Deutsche Bank und andere Institute hätten kürzlich erst ihre Kursziele für die Aktie auf über 109,00 Euro angehoben und würden hierdurch noch weiter die Kursfantasie schüren. Aber auch aus charttechnischer Betrachtung sei der Wert nach wie vor in einem stabilen Aufwärtstrend unterwegs, obwohl der jüngste Anstieg über die Hochs aus 2015 misslungen sei. Kein Wunder, wenn die Aktie bereits im Vorfeld eine extrem steile Rally im Vergleich zu anderen Werten abgelegt habe. Daher würden etwaige Rücksetzer unterhalb der Widerstandszone von 97,22 Euro nach wie vor eine günstige Gelegenheit bieten, um mittelfristig an einem Kursanstieg und Ausbruch zu partizipieren.Solange sich das Papier von BASF zwischen 90,96 Euro sowie den Jahreshochs seitwärts bewege, sei der Wert zunächst als neutral einzustufen. Die langen Dochte auf der Unterseite würden aber eine erhöhte Kaufbereitschaft der Investoren signalisieren, das sich wiederum in steigenden Kursnotierungen äußern könnte. Eine baldige Rückkehr zu den Jahreshochs von 97,90 Euro erscheint daher gar nicht so abwegig, ein Ausbruch darüber entfesselt Kurspotenzial sogar bis 105,50 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 05.12.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:94,30 EUR +1,79% (04.12.2017, 17:35)