Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

80,071 EUR -1,27% (27.07.2017, 12:47)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.07.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen sein Anlagevotum für die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Die Trends des ersten Quartals hätten sich auch in Q2 fortgesetzt: sehr gute preisbasierte Entwicklung bei Basischemikalien, ebenfalls starke Impulse vom Bereich Öl & Gas dank Mengen- und Preissteigerungen, hingegen Margendruck in den anderen Segmenten. Alles in allem hätten die Quartalszahlen leicht über dem von Thomson Reuters erhobenen Analystenkonsens gelegen. Obwohl sich die Rahmenbedingungen für die zweite Jahreshälfte etwas eintrüben würden, habe der Vorstand ferner seinen Ergebnisausblick für 2017 erhöht. An der Börse habe BASF mit dem starken Zwischenbericht trotzdem nicht punkten können.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bleibt zunächst bei seiner "halten"-Empfehlung für die BASF-Aktie und bestätigt sein Kursziel von EUR 86,00. (Analyse vom 27.07.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:79,80 EUR -1,88% (27.07.2017, 12:32)