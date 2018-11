Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,36 EUR +0,38% (01.11.2018, 10:28)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von mehr als 60 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Abwärtstrend legt Pause ein - ChartanalyseRückblick: Mit dem Bruch der zentralen Unterstützung bei 80,00 EUR setzte sich der mittelfristige Abwärtstrend bei den Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) Anfang August fort und drückte den Wert an den Bereich der Haltemarke bei 74,54 EUR, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer mehrwöchigen volatilen Seitwärtsbewegung im Bereich der 80,00-EUR-Marke habe Ende September eine weitere Verkaufswelle eingesetzt, die noch dynamischer verlaufen sei als der vorherige Kursrückgang. Binnen weniger Tage sei der Wert an die Kreuzunterstützung bei 70,09 EUR zurückgefallen. Die auf diesem Niveau verlaufende, mittelfristige Aufwärtstrendlinie habe den Verkaufsdruck jedoch nur kurzzeitig abbremsen können. Nach einer minimalen Gegenbewegung habe sich der Ausverkauf fortgesetzt und die Aktien bis an den Bereich der Unterstützung bei 63,00 EUR gedrückt.Ausblick: Die Aktien von BASF hätten sich zwar zuletzt etwas von ihren Tiefs lösen können. Im Vergleich zur vorherigen Verkaufswelle sei dies jedoch nicht mehr, als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Die Short-Szenarien: Zunächst könnte sich die laufenden Erholung bis an den Widerstand bei 70,09 EUR fortsetzen. Dort dürften die Bären wieder zuschlagen und die Aktien an die Unterstützung bei 63,00 EUR ausverkaufen. Auf diesem Niveau wäre jedoch eine mittelfristige Bodenbildung möglich. Werde die Marke dagegen ebenfalls unterschritten, wäre ein weiteres bearishes Signal aktiviert. In der Folge dürfte der Wert bis an das Tief des Jahres 2016 bei 56,15 EUR einbrechen. Die Long-Szenarien: Eine Rückeroberung der 70,09 EUR-Marke würde zwar für die Fortsetzung der Erholung bis an den Bereich des Widerstands bei 74,54 EUR sorgen. Ein Ende der Baisse wäre trotzdem noch weit entfernt. Erst bei einem nachhaltigen Anstieg über 74,54 EUR hätte der Wert wieder neutrale Kursregionen erreicht und könnte den Anstieg mittelfristig bis 80,00 EUR fortsetzen. (Analyse vom 01.11.2018)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:68,31 EUR +0,41% (01.11.2018, 10:13)